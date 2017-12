Voici un petit aperçu de la Japan Touch de Lyon (dimanche)à dééfaux d'être allé au Toulouse Game Show.



Retours de convention et arrivage d'un collector m'a foix plutôt impressionnant!Je télcéharge les voix japonaises en ce momment, et je lance le jeu dès que c'est terminé!J'ai également complété un peu plus ma collection Ghibli avec l'artbook The Art of Nausicaa. A noter également, tois nouvelles figurines DBZ, à savoir Mirai Trunks, Bulma et C-18!