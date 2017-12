Bon j'ai vu les deux premiers épisodes de la S5 de vikings et que dire ça débute fort, j'ai surtout aimé l'amour haine qui unit les fils de Ragnar on sent que ça va partir en couille entre eut, surtout depuis que monsieur 50% à commencer un nettoyage au sein de sa propre famille lol



Je parlerais pas encore du fanatique religieux chrétien qui fait son entrée dans la saison 5 et qui promait beaucoup !!







Pour Gomorra je n'ai pas encore vu le début de la saison 3, mais ce soir ca démarre. Vu la fin de la saison 2 ça promet du lourd.