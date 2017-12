Voici une Rumeur autour du jeu Devil May Cry 5 :Le jeu sortirait bien sur Xbox One finalement. L’exclusivité Ps4 serait donc temporaire, et durerait entre 6 et 12 moins, à l’image du jeu Dead Rising 4 par exemple. Il serait annoncé sur Ps4/PC lors de sa présentation. En attendant une officialisation du titre, évidemment…Source : https://www.resetera.com/posts/1704553/