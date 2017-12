Jeux vidéo

Fallout 4, le jeu d’aventure en monde ouvert post-apocalyptique, comptera désormais parmi ses produits dérivés un Artbook officiel…



Un opus incontournable. Avec plus de 23 millions d’exemplaires physiques vendus dans le monde, ce jeu de rôle s’inscrit comme l’un des plus beaux succès du marché vidéoludique. Diversité et richesse des personnages, des décors, de son scénario, soulignent la ruine des années 50 aux USA, et participent à sa popularité. À l’occasion des 20 ans de sa saga culte, Bethesda ouvre ses archives à travers cet artbook Fallout 4 officiel.



Particularités. Intitulé Fallout 4 : Imaginer l’apocalypse, et édité par le nouveau label Mana Books (Mass Effect : Nouveau Monde, etc), l’éditeur dévoile plus de 1 500 croquis, travaux préparatoires et story-boards exclusifs ainsi que des centaines d’anecdotes inédites d’artistes et de développeurs de l’équipe. Au format 210 x 297 mm, vous pourrez parcourir ses 368 pages pour 39,90€ prix officiel).



Fallout 4 : Imaginer l’apocalypse sortira en librairie le 4 janvier 2018.