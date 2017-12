Jeux vidéo

Niantic (Pokémon Go) vient d’annoncer Ingress Prime, le reboot du premier jeu Ingress en réalité augmentée !



Premier succès de Niantic Lab, Ingress a vue le jour il y a 5 ans. Après 20 millions de téléchargements et plus de 2000 événements dans le monde, ce jeu mobile dans le monde réel revient avec un nouveau nom et de nombreuses fonctionnalités inédites :



une série animée basé sur cet univers verra le jour en 2018,

une interface utilisateur entièrement repensée,

une nouvelle expérience sonore,

de nouvelles technologies en réalité augmentée,

un nouvel arc narratif,

les Agents actuels conservent leur progression, leur niveau et leurs objets actuels.



Ingress Prime est prévu sur iOs et Android pour 2018.