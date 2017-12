Solidaires en tant que fournisseurs de jeux de niche, NIS America et Falcom avaient déjà eu l'occasion de négocier ensemble mais le déclic de cette alliance se trouve en fait dans l'aptitude de NIS America a réaliser une version française des aventures d'Adol. « L'une des propositions clés de NIS America était la localisation française. C'est quelque chose qui ne nous avait jamais été proposé avant. Nous avons vraiment été impressionné donc nous avons décidé d'opter pour NIS America cette fois », révèle Toshihiro Kondo. Notons que cet entretien a eu lieu avant que la qualité déplorable de la localisation de Ys VIII oblige NIS America à reprendre tout le travail depuis le début et à reporter le lancement du jeu sur Steam. Difficile de dire si cet accident aura un impact sur le partenariat que NIS America semble vouloir établir avec Falcom sur le long terme, mais c'est une véritable lettre d'amour que le premier envoie au second. « Falcom est incroyablement sous-côté en Occident à cause d'un manque de connaissance de la part des utilisateurs, donc notre but chez NIS America avec ce partenariat et d'augmenter la visibilité de leurs marques pour mieux leur donner la reconnaissance globale qu'elles méritent et que Falcom puisse arriver après Square Enix dans leur catégorie », déclare Takuro Yamashita, le président de NIS America.Si la traduction française a convaincu Falcom de changer de partenaire, c'est parce que le marché hexagonal revêt une importance notable pour les produits japonais de niche. « Pour être honnête, les chiffres de précommande de Ys VIII sont en fait 2,5 fois plus importants en France qu'au Royaume-Uni. Je pense cependant que le Royaume-Uni se rattrapera sur la durée, le temps que les gens se renseignent sur le jeu et voient les critiques », a révélé le président de NIS America, pour qui la France est aujourd'hui le plus gros marché européen. Quelques mois plus tôt, Disgaea 5 Complete sur Switch enregistrait 36 000 précommandes en Europe, dont la plus grande partie en France. Takuro Yamashita nous éclaire également sur le nombre de ventes qu'un jeu doit réaliser pour justifier sa localisation dans une langue. « Faire une traduction dans les principales langues européennes (anglais, français, italien, allemand et espagnol) nécessite de vendre au moins 10 000 unités du jeu pour chaque langue traduite. Donc pour un jeu traduit en français, nous devons en vendre 10 000 copies en France. »