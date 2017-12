D’après Liam Robertson, le même gars qui avait leak Mario et les lapins crétins, voici ce que Bandai Namco dévoilerons pendant l’évent du 15 Décembre prochain:- Dark Souls Collection.- One Piece Dawn.- Soul Calibur 6.- Xenosaga HD Collection.- My Hero Academy.A prendre avec des pincettes évidemment. (même si perso concernant SC6 je suis quasi sure de son annonce imminente pendant Décembre)