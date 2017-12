Voici une Information concernant, entre autres, le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :WatchMojo.com est un éditeur de contenu vidéo privé canadien. WatchMojo possède l'une des plus grandes chaînes sur YouTube. Voici leur classement des deix meilleurs jeux de l'année :10. Resident Evil VII : Biohazard9. Cuphead8. Wolfenstein II : The New Colossus7. Horizon : Zero Dawn6. NieR Automata5. Divinity : Original Sin 24. Super Mario Odyssey3. Persona 52. Player Unknown's BattlegroundsEt le jeu de l'année 2017 est :1. The Legend of Zelda : Breath of the WildAprés TIME et les Golden Joystick Award 2017, le jeu rafle de nouveau le titre...Source : https://www.resetera.com/threads/watchmojos-top-10-best-games-of-2017.9434/