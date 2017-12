Selon une étude récente de début d'année et les travaux effectuer sur le fond diffus cosmologique (voir image d'en tête)Il semblerait qu'un des points froid de ce fond diffus serait issu d'une collision avec un autre Univers selon certains scientifique.Si des prochaines études viennent confirmer cette théorie alors cela pourrait signifier que notre Univers ne serait pas seul et qu'il serait qu'un parmis tant d'autre dans une soupe Ultra Cosmique recelant d'autres Univers.

posted the 12/04/2017 at 11:14 AM by lordguyver