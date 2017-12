Actu

"Dès que le la BETA PC sera orientée dans la bonne direction, nous sommes toujours engagés à apporter DayZ sur Xbox, où une grande communauté de joueurs attend patiemment (très patiemment!) un jeu de survie en ligne vraiment hardcore. Tout cela va (et doit) se produire l'année prochaine - ce qui signifie que nous sommes sur le point de commencer ce qui pourrait être l'année la plus excitante pour DayZ à ce jour. En bref: DayZ ne sera plus en Early Access l'année prochaine, et nous le livrerons enfin aux joueurs console en 2018."

"Ne vous y trompez pas: cet engagement est pris en tenant compte de toutes nos erreurs de planning précédentes. Nous sommes sérieux."

En alpha/early access sur PC depuis quelques années maintenant, DayZ pourrait bien arriver en version Beta courant 2018, d'abord sur PC, puis sur Xbox One, c'est du moins ce que précise le site officiel du jeu:A noter que si aucune mention n'est faite ici de la version PS4 (pourtant officialisée) cela peut s'expliquer par la frilosité de Sony vis à vis des Early Access. On peut donc s'attendre à ce que le studio ne communique dessus que quand ils seront certains de la date de sortie du jeu sur la console japonaise.D'ailleurs au sujet des annonces, les joueurs qui suivent le jeu depuis 2013 peuvent être échaudées par les promesses passées du studio, mais ce dernier assure ne pas faire cette annonce à la légère:Il ne reste plus qu’à espérer que la longue attente aura été fructueuse à terme.