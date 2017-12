Le Blu-Ray Combo de l’intégrale de la Série

Le making-of de la série

Modules : Le doublage, La direction artistique, La conception de la musique, Les influences musicales, Les scénaristes

L’Artbook : Fabriquer Lastman

Le Vinyle 45 tours de Tomie Katana

3 épisodes commentés par le réalisateur et le scénariste

L’Episode 1 en Animatique

La Lithographie numérotée et signée par le réalisateur

Le Flip-book de Siri

3 Comparatifs du storyboard avec les résultat définitif

Le clip musical de la série

L’iconographie : Les posters de Richard Aldana, Tomie Katana, la photos de Dave et Siri…

Bonus vidéo:

Les compléments (plus de 2H):

L'excellente série Lastman se voit dotée d'un coffret ultime un an après sa diffusion TV.Pour avoir lu les BD, je trouve l'univers excellent et (fait rare) un style graphique punchy (inspiration manga oblige) et suffisamment lisible. (comparé à une grande partie de la BD française où décidément, j'arrive pas à accrocher au style)Le coffret en édition limitée contient:Sortie le 6 décembre !et est dispo ici : Amazon Une belle réussite made in France, bravo aux créateurs.