Voici mon Premier Avis sur les jeux Pokemon Ultra Moon/Sun :Je précise que j'en suis actuellement à plus de 27 heures sur Pokemon Ultra Moon et que pour moi, les jeux Pokemon Moon/Sun sont des chefs-d'oeuvre sur 3DS.Tout d'abord, même reproche que ses grands frères, le jeu n'utlise absolument pas la 3D stéréoscopique. Cependant, je trouve ces versions Ultra un poil plus jolies. Le Scénario, bien qu'assez peu différent des opus origiaux, à le mérite de sortir des sentiments battus de la Saga. Les petits ajouts et les nouveaux Pokémon ajoutent un minimum d'intérêt à ces versions.Par contre, les ajouts s'arrêtent là. Il y a donc une forte odeur de dégâts vu, surtout quand tu as déjà fini Pokemon Moon puis Pokemon Sun, en y ayant passé une centaine d'heure. Autan faire qu'une seule version, et tout y regroupé, car là, on a un peu l'impression qu'ils voulaient faire passer cela pour un nouvel opus, alors que ce ne sont que de simples version Plus.Enfin bref, c'est la première fois que j'ai rushé un jeu, le faisant en ligne droite, sans jamais éprouvé de réel plaisir à retourner dans la région d'Alola. Ayant peu de Pokemon au total à mettre au niveau 100, il est même possible que je ne dépasse pas la centaine d'heure sur ces deux Opus.Je pense terminer Pokemon Ultra Moon demain, étant arriver un peu avant la Ligue, pour enchainement avec Pokemon Ultra Sun pour ensuite tout transférer dans une seule version, pour ne plus y revenir, du moins seulement quand Nintendo distribuera un Pokemon légendaire en particulier.Du coups, j'espère vraiment que l'Opus à venir sur Nintendo Switch mettera la barre très haut, car ces deux Opus sur 3DS, même s'ils permettent à la console de finir sa carrière avec deux grands jeux, ne sont pas les plus mémorables, loin de là...Source : member15179.html