Cette vidéo m'a beaucoup plu, car elle compare directement Xenoblade 1 et 2, sans trop s'attarder sur le X. Non, vraiment, la vidéo toute seule méritait l'article. Mais...Tiens tiens, au passage à 10:40..."Giant enemy crabs" ? Où est-ce que j'ai lu ça récemment ? Ah oui, la référence était complètement hors contexte dans le test de "Kamui" sur LeMonde.fr.L'expression a été utilisée 643 fois avec "Xenoblade", d'après Google. Depuis que Xenoblade existe, donc. Mais je ne veux pas croire au hasard. La vidéo est postée le 30 novembre, et le mec se trouve très inspiré de sortir ça le 1er décembre dans son test.Remarquez que dans la vidéo Youtube, c'est dit en rapport avec Xenoblade 1.On comprend mieux pourquoi à un moment, le fameux Kamui parle du monde de Xenoblade 2 comme constitué de titans INERTES DEPUIS DES ANNEES... Il confond les deux pas seulement à cause de leurs similitudes, mais à cause de la vidéo qui mélange des extraits des deux jeux... Déjà qu'il sait pas la différence entre FF13 et FF12 XD.Bref, voilà.J'ai pas cherché à enfoncer le "journaliste" du Monde, je suis juste tombé par hasard sur la même vidéo que lui. Pas de chance XD.Sinon, la vidéo est vraiment cool, je vous la conseille.