Je trouve. Franchement j'avais vraiment trop surkiffé Dark Soul 2 à sa sortie, mais j'avais remarqué que beaucoup de joueurs l'avait détester, parfois même un peu trop. Souvent parcequ'il était assez différent dans l'approche de manière globale par rapport à Dark Soul (contrairement à Dark Soul 3 qui ressemble beaucoup au premier DkS) PS: Et je remarque que récemment y'a quelque retournements de vestes, comme quoi il faut parfois du temps pour réaliser et voir certaine qualité d'un jeu:

posted the 12/03/2017 at 09:50 PM by foxstep