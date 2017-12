Resident Evil : Rebirth sur Nintendo GameCube.Le jeu n'a pas pris une ride depuis sa date de sortie en 2002. Les décors pré-calculés (tous plus beaux les uns que les autres) sont même dignes d'un jeu PS4.Chaque pièce et chaque plan du jeu nous raconte une histoire, entre une table renversée, une bougie qui vient juste d’être allumé, une tache de sang contre le mur, des douilles de balles sur le sol etc, la D.A est une vraie tuerie dans ce survival-horror et nous invite à chaque fois à nous demander ce qui s'est passé avant notre venue dans ce lieu cauchemardesque.C'est un des seuls jeux de ma vie que j'ai finie en marchant du début à la fin pour tout simplement admirer chaque lieu comme dans un musée (sauf dans les passages où il faut courir pour sauver les fesses de Jill ou Chris ! ).Le plus drôle dans tout ça, c'est quand le jeu est ressorti en 2015 sur PS4, j'avais regardé des stream de très jeunes joueurs (-15 ans) et c'était vraiment drôle leurs réactions, car ils ont vraiment cru que c'était un Remake PS4 2015 et non un jeu Gamecube en sauce HD.J'imagine même pas les décors pré-calculés d'une PS4 si Capcom fait ça avec le Resident Evil 2 Remake, ça sera de la PS6 avant l'heure mais je suis sûr qu'ils le feront jamais hélas...Sans plus attendre, voici un jeu GameCube de 2002 en HD :