C'est la question qui tourne depuis quelques heures sur les forums du jeu ! Ubisoft a en effet dévoilé la liste des choses à venir sur AC Origins pour ce mois de décembre et on retient surtout qu'une quête dite "mystère" est prévue, avec un petit indice laissant penser que des chocobos de Final Fantasy arriverait dans le jeu !







Cet ajout complètement WTF ne l'est pas vraiment quand on connait les rapports entre Square Enix et Ubisoft, notamment avec l'énorme évenement Assassin's Creed mis en place dans FFXV !



Ubisoft pourrait bien rendre la pareille dans Origins et c'est déjà quasiment confirmé qu'une quête FFXV verra le jour prochainement puisqu'il existe un temple lié au jeu découvert via un petit cheat de caméra :