Une guerre nucléaire. Des territoires dévastés. Et un seul survivant de l'attaque du 23 octobre 2077 : vous. Bienvenue dans l'univers de Fallout 4, le jeu de rôle post-apocalyptique de Bethesda. Que ce soit par votre force, votre intelligence, votre charisme ou votre chance, il vous faudra briller et réagir rapidement afin de survivre dans un monde en ruines et de retrouver la trace de votre fils disparu.



Dans cet artbook officiel, Fallout 4 : Imaginer l'apocalypse, Bethesda ouvre les archives de son jeu culte et dévoile plus de 1 500 croquis, travaux préparatoires et story-boards exclusifs ainsi que des centaines d'anecdotes inédites d'artistes et de développeurs de l'équipe.

L'artbook Fallout 4 est enfin disponible en préco dans notre belle langue. Le livre sera édité par Mana Books et sera disponible le 4 Janvier au prix de 39.99€