Voici une Information autour de la Nintendo Switch :On sait que le Studio travaille sur un projet à destination de la Nintendo Switch. Le Studio recrute actuellement. Reste à voir si le jeu sera issu de cette Saga :Ou celle-ci :A moins qu’il ne s’agisse d’une nouvelle licence ou une surprise…Source : https://www.gonintendo.com/stories/296915-retro-studios-looking-to-hire-environment-artist

Who likes this ?

posted the 12/03/2017 at 07:09 PM by link49