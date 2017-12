J'ai découvert ce documentaire en lisant une news qui disait que Lewis Hamilton voulait devenir Vegan (je le suis pas, calmez vous) en ayant vu ce documentaire.Bon visionnage, je le découvre comme vous mais déjà je sent qu'il est très très orientéPuis entre nous, avec les récentes attaque contre la viande (lien avec l'augmentation du cancer) et le cout exorbitant au kg (comparer au soja par exemple), le système va de plus en plus nous inciter à consommer végan je peut vous l'assurer. C'est pas moi qui le dis, c'est le vendeur de pantalon à une jambe