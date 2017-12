Je sais pas si des personnes ont joué aux 2 jeux mais le héro Rex à casi la même voix que Kokichi Oma !Je dirais même à 99.9% c'est lui même si j'ai pas fait de recherche à ce sujet.Sinon pourquelle jeux, j'en suis je pense à la fin ( début chapitre 6 ) et quelle jeux, quelle scénario! Je précise que j'ai jamais fait les anciens, même si j'ai adoré l’animé.edit : En effet c'est le même acteur : http://www.behindthevoiceactors.com/Hiro-Shimono/ Concernant les voix jap de, j'ai test en anglais 30min pour voir et clairement y'a pas photo c'est 1000 fois mieux en japonais.20h de jeux et je le trouve grandiose, franchement ce bad buz je le trouve ridicule, la technique est loin d'être affreuse, l'histoire est prenante, je lâche pas la manette, je commence à comprendre le système des combats et prend beaucoup de plaisir, par rapport au début ou on est un peu perdu ^^ .Bref le jeux pour l'instant de mon point de vu le jeux est culte, épique, plein de frissons, bref