Un gros leak à émergé sur 4chan sur la roadmap du développement de FFXV en 2018 (prochains DLC et Updates).Au départ, il voulaient exploiter sa backstory avec un autre média (un jeu spin off, un film... même l'hypothèse d'un jeu mobile a été envisagé). Mais suites aux retours négatifs des fans sur la surexploitation de l'univers FFXV, ils ont décidés d'intégrer ça au jeu principal, en étendant les chapitres et en ajoutant des cinématiques.La Team de Tabata a énormément de craintes au sujet de ce DLC car ils sont bien au courant du fait que Luna est l'une des plus grosses déceptions du jeu. Il veut vraiment la rendre aussi mémorable que les femmes les plus connues de la série (Aerith, Yuna, Lightning) et pour ça ils ont décidés d'intégrer plus de femmes dans l'équipe de développement (si si, je vous jure) car très peu de femmes avaient participées au développement de FFXV.L'équipe est bien au courant du fait que la deuxième partie du jeu, trop linéaire était l'un des éléments les plus critiqués du jeu. En revanche, ce ne sera jamais aussi grand que le continent de Lucis (on parlerait au mieux d'une superficie à un tiers de Lucis). Ils veulent surtout étendre Tenebrae et ses environs car énormément d'assets existent déja et ont été coupés du jeu final.Oui oui, la ville nocturne qu'on voyait dans Versus XIII. Ils aimeraient que le prologue du jeu se passe la-bas et ajouter des séquences importantes de l'histoire avec Regis. La aussi, la ville ne sera jamais aussi grande que dans Kingslaive mais ils pensent faire un très beau truc car ils disposent également de beaucoup d'assets. Ce DLC la est toujours en cours de discussion en interne, et sa sortie dépendra des retours de la communauté.Et dernier petit bonus, ils comptent enfin intégrer tous ces DLC dans la trame principale du jeu, une fois qu'ils seront tous sortis. (Même si Tabata avait dit qu'il ne voulait pas au début) ça implique de retravailler quelques scènes, mais il semblerait que ça soit très facile à faire et pourrait constituer l'une des updates gratuites (même si faudra payer les DLC pour en profiter)