Salut à tous, j'aurais besoin de vos conseils et avis concernant l'achat d'un Home Cinéma pouvant gérer la 4K HDR et prenant en compte le Dolby HD et le DTS True HD.Je pensais prendre le Yamaha YHT-1840, vous en pensez quoi de ce modèle, le rapport qualité-prix-prestations me semble correct.Merci d'avance pour votre aide.