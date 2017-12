Voici des informations concernant le déroulement du jeu Soul Calibur 6, qui actuellement n'est pas encore annoncé, mais devrait l’être à partir de 7 décembre prochain au VGA:- Le développement du Soul Calibur 6 a débuter juste aprés la fermeture des serveurs du free to play Soul Calibur: Lost Swords, soit peu aprés le 30 Novembre 2015- Le développement du jeu se déroulé excellemment et de manière fluide, ainsi Bandai Namco et Project Soul avaient donc commencé à crée de la hype tout doucement autour de la franchise via leurs compte twitter/facebook, en postant des tournois sondages, des fanarts et autres pour tenir en haleine les fans de la franchise, le reveal ayant était prévu pour Décembre 2016 à la base, qui fut le 20 éme anniversaire la saga.- C'était vers Novembre 2016 q'un imprévu durant le développement du jeu s'était déroulé, et que comme déjà cité, les devs avaient rencontré des soucis à sujet, principalement concernant la nouvelle feature du gameplay qu'est la "Weapon Switch"- Les soucis rencontré ne pouvant pas être réglé avant Décembre qui était la date prévu pour le reveal, et donc comme le savent déjà ceux qui suivaient les compte twitter et facebook de Soul Calibur pendant cette période, les comptes social media de Soul Calibur avaient subitement arrête de teasé, faire de la hype, ou de posté quoique ce soit depuis. Et donc le jeu n'étant pas encore prés à être dévoilé, Bandai Namco et Project Soul avaient donc réalisé le trailer 20 éme anniversaire, qui se concluait avec un mini tease faisant carrément allusion à ce qu'un nouvel opus étaient déjà en préparation, soit Soul Calibur 6 :soit:- Peu après, et c'est donc vers Février que la Team avait pu trouver la solution au problèmes rencontré, et de la, le développement jeu est repris son cours de manière normal et continu.- Du février jusqu'en Mai, le développement du jeu était principalement conçu de motion capture, ou beaucoup furent enregistrer en cette periode.- Le jeu n'était prévu que pour PS4 et PC à la base. Une version Switch fut envisagé que plutard quand Bandai Namco ont aperçu le succès de la console, et le fait qu'ils soient proche de Nintendo aurait facilité les choses à ce sujet.Voili voilou, vivement les VGA et BNE!!