Dragon Ball Z Super GT

La tragédie s'accélère ! Un nouvel Univers disparaît...!

Le rude combat de Gohan et Piccolo !? Gohan et Piccolo luttent contre les attaquent désespérées des deux derniers combattants de l'Univers 6 : Saonal et Pilina. Mais Piccolo envisage une stratégie d'attaque que ses adversaires n'avaient pas prévu !Freezer, cette semaine : Il est furieux qu'on lui ait volé son plaisir ? Freezer est sur le point d'attaquer Zarbuto (le vieux barbu orange avec un casque) et les autres, qui ne peuvent plus bouger. Mais Goku les expédie rapidement hors de l'arène avec un Kamehameha, ce qui rend Freezer furieux !?(Traduction DB-Z.com)