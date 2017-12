Voici une "Information" autour de la Nintendo Switch :Dès le lancement, Nintendo a envoyé du lourd.Peu de temps après, la console recevait une des plus grosses cartouches de la WiiU.Nintendo en a profité pour sortir une nouvelle licence.Splatoon 2 a su ensuite séduire le public japonais.Ubisoft a offert ensuite un cross-over de qualité.Fire Emblem Warriors est le meilleur jeu de sa catégorie sorti en 2017.Super Mario Odyssey a montré que Nintendo peut sortir deux GOTY en un an.Et Xenoblade Chronicles 2 clôt cette année de folie de la plus belle des façons. En espérant une année 2018 aussi folle...Source : http://www.metacritic.com/game/switch/xenoblade-chronicles-2

Who likes this ?

posted the 12/03/2017 at 12:22 PM by link49