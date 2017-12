D'aprés le meme leaker qui avait dévoilé des infos détaillant le gameplay dans SC6, ce dernier nous fait part du retour de certains veterans, dont ceux qui furent absent dans SCV:Et donc, confirmation de retour de Xianghua (qui fut absente dans SCV et remplacé par sa fille Leixia), ainsi que de Nightmare (même si on pouvait se douter de se dernier)Rappel des persos déjà confirmé par le leaker auparavant:- Kilik- Un nouveau persos utilisant deux petites épées qu'il peut fusionner pendant le combat (un peu comme Dark Maul de SW), qui sera le rival de Kilik.- 2 autres emblématique à la série sans vouloir les mentionné qui serait Ivy and Mitsurugui d’après la description du leaker.- Sans etre confirmé à 100% par le leaker dans ce cas ci, mais 2 Personnages guest arrivent et sont suspecté d'etre Link et un autre perso de Fire Emblem.Evidemment à prendre telle de rumeurs, pas d'annonce officielle pour l'heure, le jeu le même n'étant pas encore annoncé pour le moment (chose qui devrait se faire au VGA le jeudi 7 décembre prochain). Mais tout les leaks des différentes sources semblent corroborer les une les autres, ce qui donne un bonne chance à ce que ces rumeurs se confirmerons avec le temps.