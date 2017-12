Salut à tous,après l'annonce de la rétrocompatibilité de sonic adventure 2 j'ai décidé de le me l'acheter donc une fois installer sur la console je le lance est quand j'arrive sur le menu j'appuie sur start il me demande de "télécharger le profil" j'appuie donc sur A un autre menu s'ouvre me disant "télécharger votre profil pour l'utiliser sur cette console" j'appuie encore sur A il la il m'indique "connexion impossible au Xbox live tester la connexion" alors que je suis bien connecter sur internet il est alors impossible pour moi de jouer au jeu sans profil donc je suis bloquer.si quelqu'un à une solution je suis preneur.