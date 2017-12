Voici une Information autour du jeu Splatoon 2 :Le jeu Splatoon 2 a dépassé les 1 373 000 exemplaires au Japon cette semaine, ce qui en fait le jeu sur console de salon le plus vendu de l'année sur ce marché. En effet, il vient de dépasser la version Ps4 du jeu Dragon Quest XI, écoulé lui à moins de 1 372 000 exemplaires. Et le jeu n'a pas fini de se vendre...Source : http://gamrconnect.vgchartz.com/thread.php?id=233225&page=1

posted the 12/02/2017 at 06:47 PM by link49