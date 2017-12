Warner Bros et DC paient cher leurs visions de la Justice League avec pour le moment "seulement" $491,755,921 au box office mondial.Cette version du film plus "fun" et coloré ne fait pas l'unanimité et le film finira sa course aux alentours des 700-800 millions de $ si tout va bien. Un échec pour Warner car le film aurait couté plus de 300 millions de $.En même temps j'ai envie de dire bien fait pour eux. Le film est vraiment mauvais et n'a aucune cohérence scénaristique. Il manque au moins 30 minutes de film. J'espère que Flashpoint fera un gros reboot de l'univers DC.Selon The Wrap, Warner Bros aurait souhaité le départ du réalisateur Zack Snyder au cours du tournage de "Justice League".Bonus, une photo de Robin de la série TitansPas mal, le costume bien mieux que le pyjama de Batman dans Justice League (scène ou Batfleck retire des morceaux de "l'armure")