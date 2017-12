Une nouvelle difficulté, Cauchemar, avec des ennemis plus tenaces et dangereux.L'étalonnage des ennemis, une option permettant de caler leur niveau au nôtre.L'ajout des packs Cauchemar et Première Civilisation dans les coffres Heka.Deux nouvelles quêtes : une surprise, et une autre introduisant le mode Horde, où un nombre illimité d'ennemis afflue dans l'arène de Cyrène.Une nouvelle épreuve des dieux, mettant cette fois en scène la déesse Sekhmet.Les dieux Anubis et Sobek reviennent pour ceux les ayant ratés.Ajout des packs Gladiateur et Loufoque dans le magasin du jeu, le 12 et le 26 décembre.Aucune date encore.