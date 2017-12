Voici une Information autour du jeu Monster Hunter XX for Nintendo Switch :Haruhiro Tsujimoto, le Président de Capcom, a annoncé lors d’une interview parue sur Diamond Online que le jeu s’est vendu au-delà des espérances de Capcom. Une très bonne chose donc, car Capcom avait déclaré que le futur soutien envers la Nintendo Switch dépendrait des ventes de ce jeu, et avant, du jeu Ultra Street Fighter II : The Final Challengers, qui lui aussi s’est très bien vendu…Source : https://nintendosoup.com/monster-hunter-xx-exceeds-expectations-switch-says-capcom/