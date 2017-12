Hey !



Aujourd'hui je vous parle d'un guitariste qui me fait kiffer depuis plusieurs années: Andrew Marshall



Intervals, c'est le nom qu'il s'est donné en tant qu'artiste et ça déboite sévère.Un vrai virtuose de la gratte. Ses morceaux purement instrumental, mélangeant les genres sont remarquables.



Il a pourtant tenté d'ajouter le chant dans un de ses albums mais les retours étaient très mitigés. Il est revenu à de l'instrumental.



Son dernier album The Way Forward est sorti hier et c'est un vrai bijou !



Touch and Go







Sûrement ma préférée de cet album The Waterfront







Belvedere







Son précédent album Shape of colour était aussi une tuerie. Mon morceau préféré de l'album est Libra. Ecoutez-moi cette ligne de basse dingue ! Groovy !



Libra







Ce gars déchire