On dirait que le jeu mobile de Pokelab et de Yoko Taro continue d'être populaire. En effet, un nouveau trailer se présente, cette fois le jeu se téléporte pour aller à Shinjuku et présente son nouveau arc > On peut remarqué que la ville Shinjuku c'est là où sont apparus le dragon rouge et Caim dans drakengard. J'aime bien la musique en tout cas.