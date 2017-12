Voici des Images du jeu Xenoblade Chronicles 2 :Plus j'avance dan le jeu, plus je suis sous le charme. Le jeu a vraiment toutes les qualités requises selon moi dans un grand RPG. Il y a de l'humour, et surtout beaucoup de sentiments forts et de rebondissements, ainsi qu'une mise en scène grandiose. L'année 2017 se finit vraiment en apothéose sur Nintendo Switch...Source : member15179.html