Voilà un message du producteur Joe NateSalut à tous,Je me suis dis qu'il était temps de partager avec vous plus d'informations sur nos projets pour Décembre. Vous avez déjà vu que nous avons eu une dernière vague pour les inscriptions, ce qui signifie la dernière chance de s'inscrire au programme Insider et de vous assurer d'avoir accès à l'Alpha Technique ! Je ne sais pas pourquoi je le dis; Si vous lisez ce rapport, vous êtes déjà un initié, mais peu importe ...Quoi qu'il en soit, en dehors de cela, nous avons une série de plans passionnants pour Décembre, se produisant dans l'ordre suivant.Comme je l'ai mentionné le mois dernier, nous annoncerons bientôt la date de sortie.Dans ce cadre, il y aura une nouvelle bande-annonce courte et amusante qui montre certaines des choses déjà présente en jeu, mais aussi des allusions à certaines des choses à venir. Nous sommes en train de régler tout cela aujourd'hui, et comme toujours, l'équipe vidéo de Rare a livré un mélange d'humour et de tease. Au plaisir de partager ça avec vous bientôt.Notre prochaine étape dans notre Calendrier de l'Avent de Décembre, consiste à donner quelques nouvelles sur l'objectif de devenir une Légende Pirate a travers le monde et le système de progression. Notre plan ici est de tenir un stream en direct de Rare, où nous allons parler à travers nos plans de progression (et en montrer un tas), puis nous aurons un Q / A / Panel répondant aux questions de la communauté (J'ai déjà hâte de voir la question concernant l'ouverture des coffres !). Les détails à ce sujet n'ont pas encore été confirmés, mais ça va arriver, et ça va être génial.Je suis impatient d'y être ! Le principal défi que nous avons consiste à en dire assez pour vous informer et vous exciter, expliquer pourquoi nous avons pris les décisions que nous avons, ce qui est unique à notre système, mais aussi pour vous surprendre. il y aura également beaucoup d'infos et de révélations à diffuser à travers la première partie de 2018.Le plus gros chocolat de notre calendrier de l'Avent est probablement la principale session de jeu du mois de Décembre. L'équipe travaille actuellement très fort à ce sujet, et il y a beaucoup de choses à rassembler. Cela va tester certains des éléments clés de notre système de progression (). Il s'agit vraiment de tester les fonctions principale du jeu, à quelle vitesse les joueurs progressent et comment. Nous chercherons à rassembler le maximum d'avis à partir de cela, et cela nous aidera à nous concentrer sur les caractéristiques de progression restantes et sur l'équilibrage / l'accord global du jeu.C'est le plus grand nombre de fonctions que nous aurons activé en une seule fois (plus grandes que lors de l'E3). Il s'agit d'un ensemble de fonctionnalités différentes, mais elles sont étroitement liées et certaines sont en cours de développement depuis des mois. Je pense qu'il est juste de dire, de tous les tests alpha, c'est probablement celui où nous allons mettre le plus larges éventails de fonctionnalités.C'est aussi probablement le plus grand changement que nos alpha-testeurs auront eu jusqu'ici. Les quêtes sont acquises et livrées d'une manière différente, et vous serez récompensé avec plus que de l'or. Ça va être amusant de le tester, et ce sont probablement les domaines dans lesquels nous verrons le plus de changements et d'améliorations au fur et à mesure que nous avancerons, en fonction des commentaires que nous recevrons.L'une des choses les plus importantes à prendre en compte ici est que, comme nous allons tester un tas de fonctionnalités sur la progression, nous aurons besoin de tout le monde sur un pied d'égalité. Cela signifie que nous aurons besoin de réinitialiser l'or de tout le monde.. Nous avons toujours su que nous allions devoir faire ça, et pour certains de nos joueurs les plus engagés, ce sera un coup dur à prendre. Nous avons examiné quelques-uns des plus hauts revenus de l'Alpha, et nous sommes déjà en train de trouver une façon amusante de les récompenser pour leurs efforts. Ted partagera plus d'informations à ce sujet bientôt.Joe Nate