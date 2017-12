... je suis moite moite.Le premier chapitre est plutot cool, bonne ambiance, avec un tuto qui dure une bonne ptite heure et un micro-donjon qui est sympathique. C'est pas ouf techniquement, mais ça fait le taff pour de la Switch et on se dit que c'est trés bien parti.Malheureusement arrivé au second chapitre, aka le debut de la semi-liberté, ça commence a piquer.Outre que le fait que l'histoire parte dans du vu et revu, dieu que c'est moche, par moment j'ai l'impression d’être en 576p voir moins tellement l'image devient flou (je parle bien de l'image sur l'ecran TV, sur portable c'est digne de ce qu'on avait sur le gamepad de la Wii U).De plus le jeu ramouille de temps en temps, rien de méchant, mais ça se sent.Faut etre honnête, Xenoblade Chronicles X était clairement mieux foutu techniquement avec une reso qui partait pas en couille et surtout etait fluide alors qu'on était dans un vrai open world.Autre point agaçant qui l’était deja dans le X (et ptete le premier, je sais pas car pas fait): les ennemis hyper balèzes (genre lv80) qui se promènent sur la map en debut de jeu... je suis deja mort une bonne dizaine de fois de maniere totalement gratuite, soit parce qu'ils sont apparus de nul part sur mon chemin, soit parce qu'ils ont décidé de s'inviter dans un combat alors qu'ils étaient a je ne sais combien de mètres, c'est juste désagréable au possible. D'ailleurs les combats contre les ennemis standards son beaucoup trop long a mon gouts, surtout que le système de combat n'est pas le plus fun du monde.Néanmoins le jeu reste sympathique a parcourir grace a ses décors artistiquement reussi et sa belle OST, mais j’espère vraiment que ça va etre un peu plus prenant par la suite et aussi que Monolith va balancer du patch a foison (sinon vivement le Dock Pro ou X) car c'est juste incompréhensible d'avoir sorti le jeu dans cet etat alors que la Switch n'en avait pas besoin tout de suite vu qu'elle se vend comme des petits pains avec Mario et Zelda.