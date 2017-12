Bonsoir à tous, je voudrais savoir pour ceux qui ont joué à jak and Daxter sur ps vita, le portage est vraiment pas bon ou ça passe ? J'hésite, en sois ça serais bien sur portable mais j'ai entendu dire que il y a une baisse de framerate, je sais pas si c'est le cas en version boîte ? Ou sinon je le fais sur ps4. Que me conseillez vous ?

posted the 12/01/2017 at 10:23 PM by yanissou