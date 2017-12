Les casques virtuels prennent de plus en plus d'ampleur.Questionnaire : Un groupe Réalité Virtuel1 ) ça m'intéresse 2 ) ça m'intéresse pas 3 ) je n'ai aucun avisSi le groupe se faisait, ça serait sympa que plusieurs personnes se proposent pour faire des articles, merci d'avance.

Who likes this ?

posted the 12/01/2017 at 08:40 PM by nicolasgourry