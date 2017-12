Capcom annonce que le Mode Arcade arrivant le 16 Janvier prochain avec Street Fighter V Arcade Edition (et via Maj gratuite pour les possesseurs de SFV), sera dévoilé et présenté en ce Lundi le 4 Decembre via un Stream.Pour rappel Capcom ont déjà précisé que le mode Arcade dans SFV aura plus de 100 fins différentes.