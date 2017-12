(D)re(a)master

Bonsoir à tous ! Comme on le sait tous, la série Tales of va féter ses 22 ans ce mois, et le 16 décembre de 20h00 à 22h00 se tiendra un live stream sur la saga Tales of qui sera intitulé"Tales Room".Forcément, vu la hype qu'il y a sur la Switch, Bandai Namco va nous sortir un Tales of, mais plus un remake/portage qu'un nouveau jeu.Personnelement, j'en vois 2. Le premier Tales Of Phantasia HD Chronicles, comprenant Tales Of Phantasia version PSP et Tales of Phantasia: Narikiri Dungeon X.Et le second Tales Of Destiny HD Chronicles, avec Tales of Destiny Director's Cut et Tales of Destiny 2.Je verais aussi d'autres Tales of, mais avoir ces 2 la serait déja beaucoup ^^