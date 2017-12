Voici une Information autour du jeu Monster Hunter World :Il sera possible de pré-télécharger la Beta à partir du 8 décembre prochain. La Beta se déroulera du 9 au 12 décembre. Trois quêtes seront jouables, aussi bien en solo qu'en mode multi-joueurs. 14 armes pourront être utilisées, et il sera possible de choisir entre 12 apparences pour son chasseur, et de sélectionner l'un des 6 Palicos. Cependant, il ne sera pas possible de rejoindre une quête en cours. Enfin, la Beta sera complètement en français, aussi bien les voix et les textes. On ne pourra chasser qu'entre joueurs français. Enfin, en jouant à la Beta, on débloquera des bonus dans le jeu final, dont un peinture faciale...Source : https://www.psu.com/news/monster-hunter-world-ps4-beta-dates-times-release-date/