Bon bah une petite anecdote que j'aimerais partager avec vous, surtout qu'on est sur site FR, et bien sachez que les français étaient au dessus du reste du monde sur Soul Calibur premier du nom, et DE LOIN.



A l'époque, les bruits circulant en amérique comme quoi les français étaient de gros balèze dans SC (rappelez vous qu'à l'époque Youtube, Twitch et cie n'existaient pas), les 5 meilleurs joueurs US furent donc envoyé en France pour voir si la légende disait vrai, et bien la légende était réelle, DTN le meilleur joueur français avait massacré tout les 5 ricains 10-0, Kayane une petite fille qui n'avait que 11 ans, avait fait pareil, et les autres meilleurs joueurs français avaient gagner facilement contre les ricains à leurs tour, les ricains étaient retourné tout simplement bouche bée à leur pays.



En 2003, DTN, joueur français et de Nightmare, était allé à l'Evo de cette année pour Soul Calibur 2, DTN était le premier français à gagner un Evo, (voir le premier européen même, beaucoup pensent que c'est Luffy sur SF4 en 2013, mais au fait non, le premier c'était DTN et en 2003). Et DTN"Dan The Nightmare" n'avait pas simplement remporté l'Evo mais avait tout simplement assassiné tout le monde, il n'a perdu AUCUN matche, je dis bien matche, pas défi, pendant son parcours, hormis face à Floe (joueur US culte de Taki) ou il avait perdu, mais DTN l'a battu après en Loser, voici le le matche en question, épique, surtout la fin:



Le matche en Winner, quand Dan perds contre Floe:









En Loser, Dan prend sa revanche utilisant une botte secrète dont personne ne s'était douté à l'époque:









Mais les américains n'aurons pas supporté cette humiliation, décide de prendre revanche 6 mois plupart à Cannes 2004, envoyant tout leurs meilleurs joueurs en France pour cet événement, et les US ont réussi à prendre leurs revanche avec un joueur rican qui l'emporte en finale face à Dan, et c'était le joueur le moins probable utilisant le perso improbable qui l'aura emporté, Aris utilisant Voldo:



En Winner, Aris gagne 4-0 facilement







Puis se croisent en Loser, et Aris gagne encore facilement à 5-1







Voili volou, j’espère que cet anecdote vous a plus, parmi les moment les plus iconique dans la FGC.

