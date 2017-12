Pour tous ceux qui estime que la méritocratie, c’est un peu utopique comme système, et que l’oligarchie ça fonctionne quand même vachement mieux, venez assister au débat du 6ème épisode des Plaidoiries de l’Absurde : L’école de la vie.Et le format pour teaser l'épisode qui se déroule à la sortie de l’hémicycle:Hésitez pas à me faire vos retours, je suis preneur.Prochain épisode consacré à Batman !Le facebook https://www.facebook.com/lesplaidoiriesdelabsurde/

posted the 12/01/2017 at 05:31 PM by wen180sec