Le planing

Détails

Code ami

Hello voilà un petit rappel pour demain:Les jeux:14h15h16h17h----------------------------------------21h22h23h00h: les tournois sont fait. (12 places): soit de la ligue si on est 4 et/ou du Salomon Run (à vous de me dire), si on est plus on fera du vs entre nous.: petit salon entre nous, et/ou un petit tournois chacun son tour. (à vous de me dire): je laisse la main à quelqu'un car j'y connais pas grand chose pour le multi (entre amis), sinon j'irai voir ca cette nuit.