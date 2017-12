Groupe A : Russie Arabie Saoudite Egypte Uruguay Groupe B : Portugal Espagne Maroc Iran Groupe C : France Australie Pérou Danemark Groupe D : Argentine Islande Croatie Nigeria Groupe E : Brésil Suisse Costa Rica Serbie Groupe F : Allemagne Mexique Suède Corée du Sud Groupe G : Belgique Panama Tunisie Angleterre Groupe H : Pologne Sénégal Colombie Japon Premier match Russie-Arabie Saoudite le 14 Juin 2018 à 17h heure française.

posted the 12/01/2017 at 03:38 PM by dioz