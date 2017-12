Comme j'ai pas vu l'info, a carrefour il y a eu une reappro d'amiibo, le pack des 4 prodiges de zelda BOTW, et je vient de tomber sur les amiibo de samus et du metroid pour le jeux metroid sortie dernièrement sur 3DS....

Like

Who likes this ?

posted the 12/01/2017 at 02:44 PM by cyr