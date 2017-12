Normalement le dernier sauf si annonce surpise on sais jamais!En tout cas , j’adore cet console et enormement de jeux que j’ai adoré comme le Kingdom Hearts 3D, le Resident Evil Revelation, le Dragon Ball Fusions!Ou encore Ocarina of time 3Det Majora’s Mask et A link to the past 2!Je retiens malheuresement la fin des boites trad pour la serie Phoenix WrightEn bref UNE TUERIE cet portable, merci NINTENDO et les tiers pour les jeux dessus.