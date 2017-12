Alors que le jeu mobilevient tout juste de débarquer chez nous sous le nom de, l'éditeur chinoisa dévoilé la semaine dernière une toute nouvelle itération pour smartphones avec ces quelques séquences d'animations bien alléchantes.Et alors que l'on attends toujours des news concernantet, tout deux produits par, lea actuellement lieu au Japon (on pourrait donc avoir des news très prochainement ... enfin peut être) avec son lot de figurines articulées autour de la licence dont un nouveau chevalier d'argent en la personne de Moses.Le mangacommencera lui dans quelques jours au Japon et sera composé de 3 chapitres racontant le sauvetage d'Athéna par Aiolos.a dévoilé un aperçu de ses planches comme à son habitude.

posted the 12/01/2017 at 02:00 PM by vinze