Court metrage des moteurs de jeux

UNITY 2017.1

OATS STUDIO La Sci Fi selon Neil blomkamp

ADAM

Bon visionnage !

















Dinguerie Spotted !!!On se rappel souvent de ses petites animation qui crée un univers vendeur pour promouvoir un moteur notement l'unreal engin qui a longtemps fait rever les joueurs avec leouou Luminous engine de Square enix avec. beaucoup ont esperé voir un jeux decoulé de tout ca mais finalement rien. je ne vais pas remettre les liens de ses courts metrages pour ne pas surcharger mon blog.Aujourdhui notre attention se porte vers Unity un moteur majoritairement utilisé par les devellopeurs indé. ( le moteur ne brille pas forcement au pret des joeurs sur la toile internet) Souvent associer a des productions de mauvaise qualité ou en dessous des standard de l'industrie. Unity est pourtant la star montante de l'industrie. il a reussi en tres peut de temps a s'imposé une place de choix au pret des devellopeur ce que beaucoup d'autre avant lui comme " Cry engine" n'ont pas reussi a faire.La force d'unity ce situe dans sa communauté tout simplement et dans la facilité que les devellopeurs ont a créer leur propre outils et a les partagers entre eux via un store dédié et a en retiré eventuellement des dividendes ( meme si les jeux ne sortent pas tous, il faut savoir qu'il y a une veritable economie au tour du moteur et une vrai reactivité des devellopeurs a son egard ). qu'on ne retrouve pas sur UE 4 par exemple ( et ca tres peux de joueurs le savent )Avec cet elan plein de projet fleurissent et c'est notamment comme ca que le projet OATS STUDIO de Neil blomkamp a vu le jour.En bref, OATS studio c'est un studio de production cinematographique ( donc rien avoir avec le jeux video, ou presque ) créer par le talentueux Neil blomkamp ( District 9, Elisium, chappie ). La particularité de ce studio c'est qu'il voulait s'affranchir du pipeline classique de creation de film qui est souvent bridé par des investisseurs et des cahiers de charge incoherent qui tirent la qualité des films vers le bas et bride l'imagination des créateurs ( on parle ici surtout des films de science fiction, specialité du studio ). La solution du studio, est de produire un pipeline de production simple moin cher, rapide et qui met le spectateur directement en lien avec la production.Concretement, Oats studio créer des courts metrages qu'il "diffuse" gratuitement sur internet les internautes ont la possibilité de liker, partager, voter et commenter les courts metrage qu'ils preferent et celui qui obtient le plus de soutient pourrais se voir adapter soit en film soit voir une suite toujours en cours metrage. Il y aussi un truc tres particulier pour tout les cinephiles en herbe. Le court metrage est diffusé avec le montage classique mais il est possible a qui le voudrait d'obtenir moyenant 5 -10-15-20 $ les sources du court metrage, la 3D, les effet speciaux, les different plan, les voies off, etc... Et de recomposer un nouveua montage on l'utiliser dans ses propres productionsBref un concept assez particulier qui leur permet de financer leurs productions ( les rushs sont disponible sur Steam pour les interesser. )Pour promouvoir son Oats studio, Neil blomkamp a du utiliser le modele de diffusion des jeux video. en passant par des store comme Steam mais ca va plus loin. pour accelerer la production de ses courts metrages et reduire le temps de calcul des ses films Neil utilise des techniques tel que la photgrametrie ou la live capture ( utiliser dans Hellblade sous UE4 ) qui permet de tourner une scene avec de vrai acteur et de voir leur equivalent 3D directement dans le decors sans travail supplemenaire avec les animations etc.. ( ex : vous danser devant la camera, c'est un dinausore en 3d parefaitement modeliser qui se presente sous l'oeil du cameraman avec les animations faciales et tout ce qui va avec )ADAM est donc le court metrage de unity ce n'est pas une creation original de Nail Blomkamp il a juste ete approché par Unity pour continué et approfondir le travail effectué en amont. Et donné du caractère a cet univers Sci fi. C'est donc la premiere fois qu'on voit un court metrage pour moteur de jeux proposer une suite qui approfondit son univers.Le truc avec Adam c'est que c'est vachement bien foutu en terme de narration et de profondeur tu sens que l'univers a un truc et plus le temps apsse plus ca devient indecent. a tel point que je me suis dit faut qu'il fasse un jeux video ou un film ou je sais pas. Mais en tout cas moi c'est ce genre de profondeur que j'attend du prochain Kojima, ( Neil Blomkamp est aussi tres fan des travaux de kojima d'ailleur sur sa chaine Oats studio il y a un petit court metrage qui vous fera directement penser a Metal gear et ca se passe de commentaire ).Sur ce je vous laisse visionnez les cours metrage d'ADAM par Neil blomkamp n'hesitez pas a me donnez votre avis n'oubliez pas d'activez les sous titre FR