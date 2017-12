Bonjour, je pense acheter cette aprem la switch pour xenoblade 2, ce que j'ai vu cette nuit m'a suffit à me convaincre.



Quels sont les meilleures offres pour vous?



Je vois que la switch est à 292e à carrefour donc je pense commencer par là.



Pour xeno 2, c'est plus compliqué, je vois que le collector est à 80e chez cultura, mais ca me semble bien cher pour un artbook.



en normal il est à 50e à la fnac avec 10e sur la carte donc ca peut le faire.



pour mario la fnac faisait une bonne offre hier, le jeu à 45e avec 15e offert sur la carte, mais l'offre n'existe deja plus.



hésitez pas à partager vos offres!